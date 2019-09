Rijkstraineeproject moet mbo’er en hbo’er gelijke stagevergoeding betalen

De eerste tien mbo-rijkstrainees zijn begonnen. Het Rijkstraineeprogramma is onder academisch opgeleide studenten al jarenlang een felbegeerde entree voor het werkende leven.

Je krijgt er de kans om met een tweejarig startserscontract ervaring op te doen bij verschillende onderdelen van de rijksoverheid. De trainees opereren altijd in groepsverband, waarbij het behalve om werkervaring ook om persoonlijke ontwikkeling gaat.

Het traineeprogramma was nooit eerder toegankelijk voor mbo-afgestudeerden, terwijl juist die groep steeds harder nodig is. Bovendien ontbreekt juist bij die groep dikwijls de aandacht van de werkgever voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij vroegen minister Van Engelshoven om dit programma ook voor mbo'ers open te stellen. De Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, pakte die handschoen als eerste op. En zo begonnen op 1 september tien mbo-trainees op de ict-afdeling. Hiermee geeft de overheid een belangrijk signaal af: wij zijn een werkgever voor iedereen. En terecht, want hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor vakmensen, mensen die 'het echte werk' doen, in de praktijk ontbreekt het nog te vaak aan waardering.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo'ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd verder uit. Maar om die waardering echt te krijgen, is meer nodig. Want waarom krijgen mbo-studenten tijdens hun stage bijvoorbeeld minder vergoeding dan stagiairs van het hbo of de universiteit? Verschillen van een paar honderd euro per maand zijn geen uitzondering.

Bij JOB, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs die mbo-studenten vertegenwoordigt, is de frustratie hierover bekend. Studenten vragen zich af waarom er een verschil in hun beloning zit, terwijl zij net zo hard werken en net zo veel uren maken als alle andere stagiairs. En dan zijn er nog steeds werkgevers die, zelfs in deze krappe arbeidsmarkt, mbo-stagiairs aannemen zónder daar een vergoeding tegenover te stellen.

Dat moet anders. In Leiden beseften ze dat, daar wordt gestopt met het ongelijk betalen van stagiairs. De Leidse gemeenteraad stemde voor een voorstel van de PvdA, met hartelijke steun van D66, om de stagevergoedingen voor stagiairs bij de gemeente gelijk te trekken. Zij lijken hiermee een primeur te pakken te hebben. In het Tweede Kamerdebat over het mbo van morgen zullen wij de minister vragen er bij andere gemeenten en provincies op aan te dringen dit voorbeeld te volgen. En samen met het JOB in kaart te brengen hoe vaak mbo'ers daadwerkelijk voor niks stagelopen.

Want ook in de praktijk verdienen mbo'ers een gelijke behandeling.