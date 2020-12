Ruziën over wie het eerst een vaccin krijgt? Daar word ik wel een beetje droevig van

Begrijp ik het nu goed? Gaan we met zijn allen een beetje ruziën wie het eerst aan de beurt is met het vaccin? De ondernemers die de economie weer een draai moeten geven, tegen de werkers in de zorg die de mensen met kanker en corona moeten verzorgen, tegen de oudjes in de verzorgingshuizen, tegen de horecamensen? En die allemaal dan misschien tegen de mensen die corona toch maar een griepje vonden en daarom ook een beetje zielig zijn?

Daar word ik wel een beetje droevig van, hoor. We waren toch een beschaafd land, met onze wortels in de joods-christelijke traditie, zoals we zo graag benadrukken?

We komen met z'n allen tegenwoordig weinig meer in de tram, en de treinen en bussen zitten ook al niet zo vol meer. Maar weet u nog, voor corona? Voorin zijn de plaatsen voor de gehandicapten, de slechtzienden en de ouderen, de ouders met kinderwagens, zwangere vrouwen. Daar ga je niet zitten als de boel vol is. En als je er wel zit en er komt iemand uit een van die categorieën binnen, dan sta je op en zegt: 'Gaat u maar zitten, ik kan wel staan.' Als je tenminste een beetje fatsoen in je donder hebt. Het komt wel eens voor, dat iemand die ongeschreven code niet begrijpt. Dan hebben we de conducteur, die hem er even op kan wijzen. Of we doen het zelf. Al geef ik toe, je kijkt altijd wel even naar het postuur en de psychische staat van de onverlaat.

Ons vaccinatieprobleem is zo'n tramrit, beste mensen. We zitten met z'n allen in die tram en er zijn maar een paar plaatsen voor de ouderen, de zwakken en de moeders met de kinderwagens. Als dat ding eenmaal rijdt, vallen die het eerste om. Daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Dus die plekken, ook al zitten we er al op, die staan we even af. Ja, dan is het elders wel een beetje dringen. Pijnlijk misschien, want er staan wat mensen op je tenen, je wordt wellicht een beetje heen en weer geslingerd door die tramcoupé. Maar hé, je komt altijd wel weer op je pootjes terecht. Laten we d'r even nog een prettig ritje naar het eindpunt van maken. We luisteren netjes naar de conducteur, die het overzicht over het hele tramstel heeft. En we gaan niet dringen bij de uitgang, oké?