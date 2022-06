Schrappen vitamine D uit basispakket is duur

Meer investeren in preventie om duurdere zorg te voorkomen. Daarover lijkt heel politiek Den Haag het eens te zijn. Des te opvallender is dat het kabinet afgelopen week besloot om vitamine D per 2023 niet meer te vergoeden.

Reinier Bax is openbaar apotheker in Den Helder en bestuurslid van de apothekerskoepel KNMP.

Deze vitamine helpt onder meer om spieren en botten te versterken. Momenteel krijgen anderhalf miljoen Nederlanders vitamine D per recept vergoed. Daar zitten veel ouderen tussen. Naast dat hun huid minder goed deze vitamine kan opnemen, komen zij soms ook onvoldoende buiten. Dat is voor de Gezondheidsraad een reden om vitamine D-tabletten te adviseren. Aan mensen die nu nog vitamine D via hun arts krijgen voorgeschreven, wordt straks gevraagd om die zelf aan te schaffen. Bijvoorbeeld in de apotheek. Helaas zie ik in de apotheek waar ik werk dat geneesmiddelen blijven liggen als mensen er zelf voor moeten betalen. Dat doet de zogeheten therapietrouw geen goed. Vooral over kwetsbare ouderen, maar ook kwetsbare mensen met een migratieachtergrond, maken wij ons zorgen. Wie namelijk de cijfers induikt, ziet dat het vitamine D-gebruik in kwetsbare wijken met de laagste sociaaleconomische status 1,8 keer hoger ligt dan in wijken met de hoogste sociaaleconomische status.

Basispakket Het verdwijnen van vitamine D uit het basispakket raakt kwets- baren dus onevenredig hard. Het kabinet vraagt nu juist aan die groep mensen om meer verantwoordelijkheid te nemen om vitamine D zelf aan te schaffen. Naar onze verwachting gaat dus niet iedereen dat doen. Het zijn zorgkosten die zich bovenop het eigen risico of de eigen bijdrage stapelen. En hoewel vitamine D voor iemand met een dikke portemonnee niet zo heel duur is, werpt het voor de ander een nieuwe financiële drempel op.

Botbreuken Dat kan uiteindelijk maatschappelijk juist leiden tot een stijging van zorgkosten door extra botbreuken met extra beroep op revalidatie, (wijk)verpleging en mantelzorg. Per saldo zou dat betekenen dat deze pakketwijziging geen besparing, maar een kostenstijging voor de premiebetaler oplevert. In dat licht baart het ons zorgen dat er binnen het Zorginstituut wordt geadviseerd om ‘in het kader van consistentie’ ook andere geneesmiddelen in het basispakket tegen het licht te gaan houden. Het is onverantwoordelijk om mensen aan hun lot over te laten om geneesmiddelen zelf te moeten kopen, bijvoorbeeld in supermark- ten.

Geneesmiddelen zijn geen potten pindakaas. Hoewel deze middelen mensen beter maken, zitten er ook risico’s aan. Zoals wisselwerkingen met andere middelen en bijwerkingen.

Aan sommige middelen, zoals pijnstillers, kun je zelfs verslaafd raken. Daarom is het belangrijk dat het medicijngebruik van mensen wordt gecontroleerd en bijgehouden door een medicatiespecialist.

Dat geldt ook voor vitamine D. Houd dit middel in het basispakket, roep ik politiek Den Haag op. Daarmee kunnen hogere zorgkosten in de toekomst worden voorkomen.

