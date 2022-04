Sigrid Kaag is geen partijleider die een fout maakt, maar een vrouwelijke partijleider die een fout maakt

Laat ik duidelijk zijn. Ik vind dat partijleider Sigrid Kaag een enorme fout heeft gemaakt in de hele Frans van Drimmelen-affaire. Ze liet zich tijdens de verkiezingscampagne voorstaan op haar ‘vrouwelijk’ leiderschap en begon als partijleider van D66 voortvarend door een onderzoek te starten naar aanhoudende MeToo-klachten binnen de gelederen. Voor de bühne, zo leek het. Want toen het onderzoek daadwerkelijk grensoverschrijdend gedrag aantoonde, en het slachtoffer in de zaak steun zocht bij Kaag, gaf ze niet thuis. Hoe kon een partijleider die goede sier probeert te maken met de bekende uitspraak ‘er is een speciale plek in de hel voor vrouwen die elkaar niet helpen’ zelf zo’n gigantische fout begaan?

Na een week oorverdovende stilte ging Kaag tegenover een bataljon journalisten een uur lang diep door het stof over de kwestie. Ik zag een ontregelde partijleider die kwetsbaarheid toonde en haar excuses aanbood. Ze werd hard aangepakt en dat is meer dan terecht - een politicus het vuur aan de schenen leggen is de taak van journalisten. Maar het fanatisme waarmee Sigrid Kaag vervolgens de maat wordt genomen in alle media is wel echt het andere uiterste. Een tikkeltje beangstigend zelfs. De persconferentie werd als ‘historisch’ bestempeld. Elk woord, iedere blik, elke hapering werd met bloeddorst bekeken en minutieus geanalyseerd. De reacties - vooral op social media - zijn ronduit vrouwonvriendelijk en niet mals. Termen als ‘staatshoer’ en ‘terroristenliefje’ en opmerkingen in de trant van ‘dit krijg je ervan met meer vrouwen aan de top’ passeren vaak de revue.

Het is bedroevend om te zien hoe de bloeddorst rondom alles wat Sigrid Kaag doet - of niet doet - vele malen groter is dan bij haar collega’s. Want kunt u zich een persconferentie herinneren waarin PVV-leider Geert Wilders zich heeft moeten verantwoorden vanwege de stevige aangifte van seksueel geweld door de ex-partner van Dion Graus? Hij hield zich stil en liet, via Twitter, pas iets van zich horen nadat de rechter uitspraak had gedaan. Voor Kaag gelden kennelijk andere regels. En ik kan me helaas niet aan de indruk onttrekken dat haar gender daar iets mee te maken heeft. Sigrid Kaag maakte zichzelf al kwetsbaar door als vrouw de politiek in te gaan, daarbij krijg je nou eenmaal een bak misogyne stront over je heen gekieperd bij iedere scheet die je laat. Maar door haar ‘vrouw zijn’ politiek in te zetten is de backlash dubbel zo groot wanneer het misgaat. Ze is geen partijleider die een fout maakt, maar een vrouwelijke partijleider die een fout maakt. En dat weegt helaas een stuk zwaarder.