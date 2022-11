Stel de abortuspil ook beschikbaar bij huisarts

Reacties op afspraak met Qatar: ‘Een hele geruststel­ling dat je je partner mag kussen’

‘Toch fijn om te weten dat je als voetbalfan je niet zoals gewone vrouwen daar, de gevangenis in moet als je verkracht bent’ en ‘Het wordt tijd dat de armoede wordt afgeschaft door de rijkdom eerst af te schaffen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 12 november verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

11 november