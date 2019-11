Superhoogbouw funest voor ieders gezondheid

Planologen, politici en bestuurders pleiten steeds vaker voor (super-)hoogbouw in de Randstad als hét middel tegen de woningnood en het stikstofprobleem. Zijn drukke steden zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam met superhoogbouw nog wel leefbaar, en toekomstbestendig? Bij een beetje wind word je op de Haagse Turfmarkt of het Rotterdamse Weena uit je jas geblazen. Het RIVM heeft vastgesteld dat het leven in de Randstad vijf jaar wordt verkort door stress, geluidsoverlast, ongezonde lucht en de opwarming van binnenstedelijke gebieden.



Leven in de Randstad staat gelijk aan het roken van 10 à 15 sigaretten per dag. Niet het belang van de leefbaarheid en sociale cohesie, maar opportunisme en citymarketing zijn de drijfveren voor de uiterlijke vorm van gebouwen en stadswijken. De meeste woontorens zijn op zichzelf staande ego’s die niet met elkaar ‘communiceren’ ofwel qua vormgeving en materiaalgebruik weinig samenhang vertonen. Superhoogbouw is het tarten van natuurwetten.



Niet alleen het gewicht, maar ook de windbelasting vereist kolossale constructies in de slappe Randstedelijke ondergrond en stabiliserende elementen in het gebouw. Het transport van personen, goederen, water en afvalstoffen vergt meerkosten ten opzichte van laagbouw. Hoger bouwen dan 100 meter is anderhalf keer duurder dan tot 30 meter. Iedereen heeft het over het klimaat en duurzaamheid, maar wat doen we ondertussen? Wageningen University Research heeft in 2011 vastgesteld dat de luchttemperatuur in Rotterdam door alle hoogbouw op warme zomerdagen 7 graden hoger is dan in de omgeving. Dat wordt veroorzaakt door lagere windsnelheden, meer menselijke activiteit en een gebrek aan groen.