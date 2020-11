'Tik, je bent ’m, corona!' Heerlijk hoor, om dat eens te kunnen uitschreeuwen

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 62. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Spanning hier in huis. Nu het buiten eerder donkert, en met corona nog steeds op de achtergrond, lijken ook de gewone dingen van het leven net wat meer energie te vergen. U kent dat wel, soms is er te weinig werk, vaak te veel, soms is er veel familie, soms te weinig. Soms slaap je te veel, maar vaak te weinig.

En dat alles bij elkaar zou je misschien gewoon stress moeten noemen, maar dat klinkt toch te beladen. Want er heerst hier in huis vooral knetterende spanning. Niet alleen komt Sinterklaas er aan, ook is onze jongste bijna jarig. En dat is een ONTZETTEND belangrijke kinderverjaardag. Ze wordt 6! Uitdelen op school, cadeaulijstjes, een feestje moet bedacht, kleuters uitgenodigd. Wie wel, wie niet? Waar gaan we heen? We gaan helemaal nergens heen, want we kunnen nergens terecht. Corona, weet je nog! Wat doen we dan? Etcetera, etcetera.

Vooral als je 6 wordt, is dat zooo groot, dan stuiter je soms al om half zes uit bed. Gelukkig val je dan meestal ook wel weer in de armen van je papa of mama in slaap. Die dan natuurlijk wel volledig wakker zijn, want er is altijd wel wat om je druk over te maken: te weinig kerst, te veel corona, te veel werk, te weinig familie, etc. U kent dat wel.

Maar kent u dan misschien ook het spelletje 'tik, corona, je bent 'm'? Ik ook niet hoor, tot ik net naar beneden liep, omdat het leek of een complete apenkooi in de woonkamer was losgebroken. Wat was er aan de hand? 'We spelen 'tik, corona, je bent 'm, pap'. Dat bleek een lekkere mix tussen voetje van de grond, tikkertje en de vloer is lava, met uiteraard veel geschreeuw en gejoel. En toen was ik 'm natuurlijk ineens.

En zij maar springen en rennen van de ene kant van de kamer naar de andere, met die lenige beentjes en slingerarmpjes, op en over de stoelen en banken, onder en boven de tafels, rondjes rennend voor hun vader uit. Tot de rollen na een tijdje natuurlijk omgedraaid waren, want ik laat me niet kisten. Maar het leukste vind ik toch wel om 'm zelf te zijn, de tikker, merkte ik. 'Tik, je bent 'm. Corona!' Heerlijk hoor, om dat eens te kunnen uitschreeuwen. Lekkere spanning hier in huis, mensen.

