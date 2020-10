U bent ook sjachrijnig. Net als ik, het is niet alleen de herfst die met regen en kou binnen waait

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 8. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Alles komt tegelijk, dat is bekend. Soms is er niks. Dan heb je ineens de hele dag of soms ook een hele week vol rampspoed. Gek eigenlijk. Met geluk is dat nooit. Hebt u wel eens een hele dag vol geluk? Propvol?

Enfin, eerst was er de auto. We rijden al maanden met een rood lampje, dat volgens internet niet erg is. Iets met een airbag. Kwam er ineens een oranje lampje bij. Dat merkte ik omdat de buurvrouw plots voor de deur stond met een bloedende voet. ‘Kan je me even naar de dokter brengen?’ Buurvrouw achter in de auto. Zag ik dat oranje lampje dus. Buurvrouw gered, maar voor dat lampje wil je dan toch nog wel even naar een expert.

Maar het was al zo druk vanwege dat corona-alert, waardoor we de hele redactie moesten terugreorganiseren naar 17 maart: lockdown! Vergaderen, vergaderen. Daadkrachtig waren we, hoor. Maar ook sjachrijnig. Dat is geen bedrijfsgeheim. U bent ook sjachrijnig. Net als ik. En gehaast. Het is niet alleen de herfst die met regen en kou binnen waait. De kleine is dus ook al dagen thuis. Heerlijk kind, maar ze moet wel leren lezen en schrijven. En ze wil aandacht. En junglekwartetten.

Tussendoor hoor je in alle bubbels en kringen van ziektegevallen en mensen die door de teststraat moeten. En dat eigen kuchje, die spierpijn in de longen? Een koutje? En dan De Jonge en Rutte begin deze week op tv en Irma die hem in zijn nek hoest. Ook dat nog. Om nog maar niet te beginnen over het werk van mijn vrouw, zzp’er, dat opnieuw als sneeuw voor de zon lijkt weg te smelten. Met elk woord dat Rutte maandagavond uitsprak verdween er weer honderd euro van onze bankrekening. Dat gebeurt u ook, ik weet het.

Maar die auto dus, die moest nog naar de garage. Winterbanden er ook maar direct op, dacht ik. Maar waarvoor eigenlijk? Komen we ooit deze stad nog uit? Nou ja, banden sjouwen, vergeten m’n goeie bloes uit te doen. Alles onder het bandenroet. En omdat ze op een verdomd onhandige plek opgeborgen waren, de winterbanden die naar de garage moesten en ons nergens heen zouden brengen, en alles snel, snel moest, verdraaide ik m’n knie. Daarna weer junglekwartetten. Zij won gelukkig, die kleine. Dat gezicht, heerlijk. Kwam het telefoontje van de garage. Met de rekening. Zulke dagen.

