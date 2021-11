U stuurde 8741 mails, plus honderden brieven en kaartjes, ik las ze allemaal

Ik wil niet sentimenteel worden, maar weet u wie ik ook ga missen? U. U stuurde gevraagd én ongevraagd brieven, briefkaarten met bloemen en beesten, tekeningen, schilderijtjes, boeken, foto’s van uzelf, uw dierbaren, uw huisdier. We correspondeerden, u openbaarde uw diepste gevoelens, vertelde hoe gelukkig én/of ongelukkig u was, hoe blij en soms teleurgesteld; hoe u zich zorgen maakte om dierbaren, dat u uw overleden man of vrouw mist, dat u eenzaam bent, of na verdriet een nieuwe partner gevonden hebt. Kortom, alles kwam langs.



Ik had natuurlijk gewoon een baan voordat ik aan deze column begon (en heb ’m nog tot en met morgen). Maar u begon daar ineens een belangrijk onderdeel van te worden. Ik heb ze even geteld. Met vandaag erbij kom ik op 8741 mails, plus een vierhonderd papieren brieven en kaartjes. Ik heb ze allemaal gelezen. Iedereen kreeg automatisch antwoord (sorry, was niet anders te doen), dikke tweeduizend keer heb ik teruggeschreven. Ik las van velen dat ik iedere ochtend even in uw leven was. Nou, u was in het mijne!



Dus dankjewel voor alle aandacht, voor alle inbreng, voor de goede raad, voor de lieve woorden en die paar boze ook: Ludo, Nick, Loes, Ad, Jenny, Karin, Marianne, Ankie, Jaap, Mieke, Marjan, Ans, Piet, Wil, Herman, Marie, Sabina, Hilde, Jan, Marina, Carla, Hendrik, Lia, Nel, Berta, Jet, Dirk, Tiny, Colette, Richard, Ria, Jonna, Aad, Marg, Gerard, Ed, Foky, Martine, Märy, Anne, Cees, Heleen, Annie, Marinette, Lisette, Barbara, Andre, Freerk, Guus, Pieta, Rita, Odilia, Rob, Folkje, Conno, Karel, Elsa, André, Gonda, Wietse, Djoleen, Jitske, Joke, Els, Marion, Jaap, Diana, Kees, Moniek, Dinie, Ferry, Hester, Janny, Jantien, Willemien, Reinier, Ingrid, Ton, Alex, Jacob, Titia, Leo, Sjaak, Emma, Gerrie, Gerrit, Wim, Jacqueline, Johanna, Margareth, Aart, Angela, Annemieke, Xandra, Frieda, Ineke, Jacobus, Rinus, Denise, Thea, Bart, Ronald, Ad, Jan, Cecile, Nico, John, Marion, Pauline, Elly, Greet, Riet, Bea, Peter, Judith, Martien, Marij, Yt, Jose, Eric, Jan, Ronny, Ans, Ger, Betty, Lucie, Martin, Frederique, Gertjan, Maria, Dominique, Klaasje, Hanneke, Gerda, Hen, Nelly, Frits, Dina, Theo, Agnes en Willem, Arno, Hugo, Annelia, Hansie, Lili Anne, Elly, Truus, Annet, Herma, Eric, Ietje, Rens, Mechtild, Johan en Trees, Coos, Paul, Christine, Dorien, Christa, Sjan, Patries, Klazien, Antoon, Albert, Harry, Evert, Eddy, Jan, Ivon en al die anderen.