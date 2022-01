Van sexy bestsellerauteur naar ‘oma paardje’, ik reken het goed

Het is half acht ’s ochtends. Bart en ik liggen nog in bed. Olivia facetimet me. Als ik het gesprek aanneem, zie ik het ernstige gezicht van mijn kleinzoon. In plaats van goedemorgen zegt hij: ‘Paardje?’



‘Dag Spencer,’ roep ik verheugd terwijl ik snel overeind kom. ‘Alles goed?’



‘Paardje? Paardje?’ herhaalt hij terwijl zijn grote blauwe ogen me doordringend aankijken.