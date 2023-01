Verbijsterende stappen kabinet in stikstofbeleid

Schaduwkan­ten van groeiend aantal zzp’ers te lang genegeerd

Steeds meer mensen zijn niet meer in dienst bij een bedrijf, maar laten zich inhuren als zelfstandige zonder personeel (zzp). Volgens het CBS zijn dat er inmiddels 1,2 miljoen. En dat is zorgelijk, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

21 december