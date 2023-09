Vergroot de Kamer maar begin met kiesdrempel

Reacties op begroting 2024: ‘Leuk 2 miljard voor laagste inkomens, maar middenklas­se betaalt’

‘In 2024 gaan wij nog meer belasting betalen. Het is in ieder geval duidelijk dat de VVD nivelleren als een feestje ziet. Mijn stem krijgen ze op 22 november niet meer’ en ‘Sigarettenpeuk uit een rijdende auto gooien, behoorlijk asociaal. Maar ik zie hele asbakken vol met peuken geleegd worden op straat’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 2 september verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.