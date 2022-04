Verlaag btw, discussies over pizza's met groenten of aardbeienjam komen later wel

Het is bijna om moe van te worden: al dat slechte nieuws over klimaatverandering, milieuvervuiling en de opwarming van de aarde. Laten we juist naar de oplossingen kijken. Hoe houden we wereldwijd mensen, maar tegelijkertijd ook de planeet, gezond?

Dat is dé vraag waar velen zich rond Wereldgezondheidsdag (gisteren) over buigen. Gelukkig is het niet nodig om diep te graven in de archieven om antwoorden te vinden op die belangrijke vraag. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties presenteerde maandag nog een rapport waarin de mogelijkheden voor actie staan beschreven. Het is geen verrassing dat daarin wordt onderstreept dat het cruciaal is dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Onbegrijpelijk dat btw-verlaging zo lang duurt

Een andere, gezondere, leefstijl: dat is een van de onderbelichte oplossingen. Het is daarom onbegrijpelijk dat het in Nederland zo lang duurt om de btw op groenten en fruit naar 0 procent te brengen. Eerst was het excuus dat de ict-systemen van de Belastingdienst dit niet aankonden, toen de - niet meer bestaande - beperkingen door Europese regelgeving en nu de onduidelijkheid over wat precies groente of fruit is. Hoe moeilijk kan het zijn? Iedereen die een supermarkt binnenloopt of de groente- en fruitwinkel bezoekt, kan in een oogopslag verse groente en fruit aanwijzen. Het getreuzel en getwijfel over de aardbeienjam of de groenten op pizza kan later altijd nog.

Na alle excuses is het tijd voor actie. Niet alleen in strijd tegen de klimaatcrisis, maar ook tegen de onderbelichte en ‘onzichtbare’ gezondheidscrisis. De Europese bevolking is aan het vergrijzen, met een steeds hogere druk op de zorg en toenemende zorgkosten als gevolg. Volle aandacht op een gezonde leefstijl, op preventie, zorgt er voor dat de gevolgen zo klein mogelijk blijven en ouderen langer fit, vitaal en actief maatschappelijk betrokken zijn.

Zelfstandig wonen

De Europese parlementaire commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert hier met een Europese strategie voor zorgverlening handen en voeten aan te geven. Als CDA-Ouderengezant ondersteun ik die strategie van harte en zet ik me in voor preventieve gezondheidszorg, waarbij de vijf miljoen mantelzorgers een formele status zouden moeten krijgen. Ook meer investeren in digitale zorg is wenselijk. Passende seniorenwoningen kunnen in deze plannen niet ontbreken, omdat veel vitale ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.

Uitgelezen kans voor duurzame woningen

Dat is een uitgelezen kans om in te zetten op het creëren van duurzame en goed geïsoleerde woningen. Zo slaan we twee vliegen in één klap: deze woningen zijn goed voor de planeet, maar ook gewenst in een vergrijzende samenleving. Het zijn de schijnbaar kleine stapjes als een gezondere leefstijl en duurzamere woningen die mede het verschil kunnen maken.

De overheid moet stilstaan bij de vraag hoe zij daar op korte termijn aan bij kan dragen. Als we beter weten, moeten we ook beter doen.

Toine Manders is lid van het Europees Parlement voor het CDA en Ouderengezant.