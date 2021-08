Vier (eh tien) potjes pesten in de ochtend, wie heeft zo'n lief kantoor?

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 530. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Het zijn de laatste vakantiedagen voor onze kleintjes. Zes weken hadden ze. Maar zelfs daar komt een onverbiddelijk eind aan. ‘t Is niet dat ze zich vervelen, maar ze zijn wel weer toe aan school. Die begint ook weer door te dringen in hun gesprekken. Vriendinnetjes die ze missen, lijstjes van kinderen die ze uitnodigen op de eerstvolgende verjaardag. Wat ze verwachten van de nieuwe juffen, die soms de oude juffen zijn; wat fijn is want dan weten ze wat ze kunnen verwachten. Grappig trouwens: zo jong als ze zijn, van grote verrassingen houden kinderen eigenlijk niet. Wel van surprises natuurlijk, maar veranderingen in het leven vinden ze net zo eng als wij.

Enfin, ze zijn nog een paar dagen thuis (wij ook nog steeds, je zou het haast normaal gaan vinden) en dus moet ik bekennen dat ik vanochtend na de zoomvergadering vier potjes gepest heb met de jongste. De oudste was skaten. Ik liep na de vergadering even naar beneden voor een kopje koffie en toen klonk een opgewekt maar tegelijk smekend: ‘Eén potje, papa?’ Zeg dan maar eens ‘nee’. En ach, die werkdag gaat toch weer tot elf uur vanavond duren, dus hoe erg is het als daar tien minuten pesten afgaan? De kleine is er de afgelopen weken zeer bedreven in geworden. Fanatiek ook. Heerlijk, dat verbeten bekkie, waar overigens deze vakantie liefst vier tanden uit verdwenen zijn.

Quote ‘Ik denk wel dat ik de minste tanden van de hele klas heb’

Ze won net zes potjes van me. Want ok, het waren acht potjes in totaal. Als je eenmaal bezig bent is het moeilijk stoppen en je moet ze toch bezighouden, hè. Tegelijkertijd kun je bijna elke zin die ze uitspreken in een leuke-uitspraken-boekje plakken. Ik weet het, dat vinden alle ouders. Maar dat is de lol van ouder zijn. Eentje dan, die zomaar langskwam terwijl ik de kaarten schudde voor het tiende (ok, tien waren ‘t er! Meer echt niet) pestpotje: ‘Ik denk wel dat ik de minste tanden van de hele klas heb.’

Maar we kunnen natuurlijk niet eindeloos pesten. Dus nu zit ik weer achter mijn bureau in mijn kleine kantoor en heeft zij zich precies in dat ene hoekje geïnstalleerd dat nog over is, op drie kussens en half onder een dekbedje. Leest de Donald Duck. Wie heeft zo’n lief kantoor?