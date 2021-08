Vijftig tomaten in negen planten, het corona-wonder

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 531. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Soms maak ik op kleine stukjes krant of papiertjes toevallig in de buurt, aantekeningen voor een stukkie. Een paar woorden meestal maar. De beste ideeën en zinsneden zitten in je hoofd, maar voordat je het weet, zijn ze ook weer verdwenen. Het is net als met dromen; krijg ze maar eens op tijd op papier. Nu vond ik in mijn broekzak een stukje van een envelop met ‘tomaten het wonder’. Ja, ga daar maar eens mee aan de slag als forensisch detective, wanneer je mij onverhoopt ergens dood op straat aantreft.

Maar voor mij was het zonneklaar. Want deze zomer is behalve die van een heleboel belangrijke dingen - zoals de bijna-overwinning op corona, een heerlijke vakantie in Duitsland en het vreselijke debacle van Afghanistan - ook die van de tomaten. Het is natuurlijk particulier plezier, maar toch ook een wonder; en het was zeker niet gebeurd wanneer we niet vanwege corona allemaal thuis hadden gezeten. Daardoor had ik tijd om tussen honderd klussen door steeds maar weer even liefde en zorg aan die plantjes te geven.

Als ik de tomatentrossen in mijn stadstuintje zie, bevangt me een mengeling van bijna kinderlijke verwondering en blijdschap. Hoe is het mogelijk! Ik weet wel dat alles groeit uit bijna niets. Maar het blijft een mirakel. Veertien kleine zaadjes had ik en veel scepsis. Maar kijk nou wat een beetje aandacht, een beetje warmte achter het glas van de serre en ten slotte toch maar de gewone zon buiten in dat tuintje, ermee deden. Hoeveel keer per week ik de kleintjes niet meetroon naar dat hoekje: ,,Kijk nou meiden, daar en dáár , die worden al rood. En daar komt zelfs nog een nieuwe bij...’’ Zo stond ik er deze week ook even voor met mijn volwassen zoon, die natuurkunde heeft gestudeerd. Na een bewonderend ‘mooi’ (nooit je trotse vader teleurstellen), zei hij droog: ,,En weet je pa: lucht, zonlicht en water. Meer is het niet.’’

Wel bijna vijftig tomaten over negen planten verspreid. Merendeels groen nog, ik geef het toe. Het was een rotzomer voor tomaten. Of ik doe nog een heleboel fout. Maar gisteren heb ik de eerste geplukt, acht rooie, en ik maakte er met een uitje en olijfolie een mooie salade van. Ik moet eerlijk zeggen: ze smaakten als… tomaten. Dat dan weer wel.