Voedselbeleid creëert gezonde leefomgeving

Voedselbeleid gaat niet alleen over wat we eten, maar ook over hoe we het produceren en de verbinding tussen die twee. Het huidige model is in de jaren 50 en 60 ontstaan en ingericht om veel voedsel tegen zo laag mogelijke prijzen te produceren. Nooit meer honger.

Dat heeft een prijs: schaalvergroting, biodiversiteitsverlies, boeren die knel zitten in een systeem en amper kunnen veranderen, klimaatemissies, dierenleed en een toename van voedsel-gerelateerde ziektes. Bijna twintig procent van pubers heeft overgewicht. De belangrijkste oorzaak is niet het kind, maar de omgeving. De keuzes van consumenten, met name kinderen, worden sterk beïnvloed door de omgeving. Voedselaanbieders als supermarkten, cateraars en horeca spelen een belangrijke rol. Hoewel een doordacht aanbod essentieel is om obesitas terug te dringen, zien we weinig beleid op dit thema.

Het is wel degelijk mogelijk om ongezond fastfood te ontmoedigen en gezond, duurzaam voedsel te stimuleren. Bij de Citydeal Gezonde en Duurzame voedselomgeving werken inmiddels acht gemeenten aan plannen op dit gebied. Naast een gezond voedselaanbod, is ook een biodiverse omgeving vol natuur goed voor ons welzijn, zo blijkt uit onderzoek van Ecorys en Ethical Growth Strategies. In veel gebieden werken boeren zó intensief dat gesproken wordt van 'landschapspijn'. Dat is die boeren niet aan te rekenen, het naoorlogse systeem bepaalt hun keuzes. Een groeiende beweging zoekt nieuwe wegen. Juist gemeenten kunnen helpen de draai te maken. Gemeente Midden-Delfland ondersteunt boeren met kennis en financiële beloning voor natuurinclusief boeren.

Quote Het huidige model is in de jaren 50 en 60 ontstaan en ingericht om veel voedsel te produceren Ze stemt haar koers af op landelijke ontwikkelingen als de biodiversiteitsmonitor en andere partijen zoals het Hoogheemraadschap, FrieslandCampina, Natuurmonumenten en de Rabobank. Zo worden boeren beloond voor het aantrekkelijk maken van het landschap. Elders steunen initiatieven als Wij.land en Living Lab Fryslân boeren met hun leertraject.

Elke gemeente zou dergelijke trajecten en beloningssystemen voor boeren moeten organiseren. Stimuli voor een gezonde voedselomgeving en een gezonde plattelandsontwikkeling zijn te combineren, dat maakt het nog sterker en kunnen de afstand tussen boer en consument verkleinen. We zien voorbeelden van gemeenschapslandbouw, waarin consumenten samen een boerenbedrijf exploiteren. Er zijn vele initiatieven op het gebied van korte ketens, zoals Streekboer, Rechtstreex en Boerschappen. Tot slot heeft een gemeente ook een rol om de eigen bedrijfsvoering groener en gezonder te maken. Bijvoorbeeld de eigen catering zo aanbesteden dat meer gezonde producten uit eigen ommeland komen. In allerlei gemeenten zijn bouwstenen te vinden.

Als in elk gemeentelijk coalitieakkoord die bouwstenen tot een samenhangend landbouw- en voedselbeleid worden gesmeed, ontstaat een enorme impuls naar een duurzaam en gezond landbouw- en voedselsysteem.

Sigrid Hettinga en Natascha Kooiman, Transitiecoalitie Voedsel.