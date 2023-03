Volksbank moet echt de bank van het volk zijn

Reacties op 1 miljoen armen: ‘Hoe mooi als we over een jaar lezen: Armoede in Nederland nihil’

‘Hoe kan dit? Wie zit er te slapen? We weten toch dat armoede kan leiden tot minder kans op een opleiding. Minder kans op werk. Slechte gezondheid, er is meer stress en meer kans op criminaliteit’ en ‘Het zijn juist de jongeren die ieder jaar zouden moeten bewijzen dat ze rijvaardig en bekwaam zijn’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 11 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.