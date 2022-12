Voor kwaliteit van leven is een goed ov essentieel

Reacties op vuurwerk: ‘Hopelijk kan de politie illegaal vuurwerk makkelij­ker aan banden leggen’

‘Wat een geweldig nieuws. Over een paar jaar zijn we hopelijk af van het vuurwerk dat overal te koop is’ en ‘Ik mis in het slavernijdebat de rol van Afrikaanse stamhoofden en andere vooraanstaande personen, die hun eigen mensen verkochten’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 14 december verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

13 december