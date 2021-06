Voorkom ‘siliconencrisis’ met verplichte registratie

Ook de registratie van borstimplantaten verloopt nog niet vlekkeloos. Zelf heb ik in 1991 in een werkgroep gezeten om dit aan te pakken. De Dutch Registration Implants in Plastic Surgery (DRIPS) is na lang discussiëren nooit echt van de grond gekomen. Een eigen bijdrage per implantaat van toen nog 25 gulden per stuk bleek onoverkomelijk. Ziekenhuizen noch plastisch chirurgen, zelfs de werkgroepleden konden niet unaniem achter die bijdrage staan. Einde DRIPS. Zelfs nu is er nog geen volledig dekkend registratiesysteem. Veel klinieken en ziekenhuizen rapporteren wel aan de Dutch Institute for Clinal Auditing (DICA), maar die organisatie registreert maar 95 procent van de implantaten. Een registratiesysteem werkt alleen optimaal als de dekking 100 procent is, zeker in een tijd met wereldwijd veel cowboys in de branche. Met hun lage prijzen durf ik mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat zij de implantaten registreren. Ik zeg dus: maak de registratie van borstimplantaten voor iedereen verplicht.