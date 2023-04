Vrouw is niet oplossing voor alles: werk samen

Reacties op overschrij­ding budget Binnenhof: ‘We zijn inmiddels gewend dat overheid wat tijd koopt’

‘De prognose is nu 2028, maar het kan nog wel langer duren. De begroting gaat ook nog eens een keer over de kop van een half miljard naar meer dan 1 miljard’ en ‘Het kabinet zou vinden dat armoedebestrijding een ‘nationale aangelegenheid’ is, wat dan wellicht ook opgaat voor het groeiende wolvenprobleem. Ik vermoed zelf een andere reden. Aanspraak maken op ondersteuning vanuit de EU is immers een blijk van onvermogen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 5 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.