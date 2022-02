VVD-Kamerleden: We zijn te laks met beschermen hightech

OpinieNederlandse techbedrijven worden via nepaccounts benaderd door spionnen uit China. Bewustwording over diefstal van bedrijfsgeheimen moet beter, stellen Queeny-Aimée Rajkowski en Ulysse Ellian.

Een leuk gesprek met een onbekende in de kroeg of een nieuwe 'vriend' op Linked- In. Op het oog onschuldig, tot blijkt dat het contact bedoeld is om informatie over je werk te ontfutselen of om je spion te laten worden.

Het lijken voorbeelden uit een goede Netflix-serie, maar niets is minder waar. Zo zijn Chinezen of Russen actief op zoek naar kennis waarmee wij hier ons brood verdienen. Duizenden werknemers bij Nederlandse hightechbedrijven worden via nepaccounts stelselmatig benaderd door spionnen uit bijvoorbeeld China en Rusland. Zo zijn ex-werknemers van een bedrijf als ASML er al vandoor gegaan met kennis die zij in China goed kunnen gebruiken. Daar moeten wij ons beter tegen beschermen, om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen worden gestolen en doorgespeeld. Maar momenteel zijn de straffen te laag. En tegen de tijd dat wij hem in de smiezen hebben, zit de dader vaak al met een usb-stick vol bedrijfsgeheimen in het vliegtuig naar China.

We hoeven niet achterdochtig te worden, maar moeten ook niet naïef zijn. Als diensten met elkaar samenwerken, prima. Maar als gerekruteerde Nederlanders samenwerken met buitenlandse diensten met als doel het doorspelen van cruciale informatie, dan moet die samenwerking al strafbaar zijn. Niet pas als er daadwerkelijk iets gejat is.

Quote Tegen de tijd dat we hem in de smiezen hebben zit de dader al met een usb-stick vol bedrijfsge­hei­men in een vliegtuig naar China En is er daadwerkelijk gestolen, dan moet de straf flink omhoog. In andere landen gaat het over boetes van miljoenen of jarenlange celstraffen. In ons land krijg je een geldboete van een paar duizend euro of bij uitzondering maximaal een paar jaar cel. Dat schrikt onvoldoende af en doet te weinig recht aan geleden schade. Gestolen bedrijfsgeheimen kunnen zelfs het einde van het bedrijf betekenen en banen kosten.

Het heeft dus een forse impact op hoe wij in Nederland ons brood verdienen. Bij de AIVD rinkelen inmiddels alle alarmbellen. En terecht. Als er signalen zijn dat onze topbedrijven worden bespioneerd, moet die informatie sneller worden gedeeld, zodat bedrijven alert zijn en zich ertegen kunnen wapenen.

Als kleine bedrijven dat niet alleen kunnen, moeten de grote de kleintjes helpen. Want we zijn zo sterk als de zwakste schakel. En niet alleen in de bestuurskamer van bedrijven, maar juist op de werkvloer moeten werknemers zich realiseren hoe kwetsbaar we zijn. Door bewustwordingscampagnes, maar ook door het screenen van bedrijven en personeel en het stellen van eisen voor een goede digitale veiligheid. We moeten dit probleem nu aanpakken, voordat het te laat is. Zodat we ons land veilig houden en de banen voor de komende decennia beschermen.

Want met de kennis van nu verdienen we immers de komende jaren ons brood. Juist door onze bedrijven en onze kennis te beschermen, stellen we de toekomst van Nederland veilig.

Queeny-Aimée Rajkowski en Ulysse Ellian zijn Tweede Kamerlid voor de VVD.