Waar sloeg de vonk bij jou over? Vertel over de ontmoeting met je partner

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 537. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

De meiden en ik reden vanochtend onderweg naar school langs een reclamebord van een Amerikaanse dating-site, die hier voet aan de grond wil krijgen - die schijnt vrouwvriendelijk te zijn. Internetdating is zeker sinds corona goeie business. Ik moest deze info allemaal even opzoeken, hoor. Ik zit niet zo goed in de dating-apps. Dat is geen veroordeling.

Enfin, mijn meiden lazen die reclame natuurlijk ook. Het is nogal een kleurrijk affiche en het bedrijf heeft een naam die je ook op kauwgom zou plakken. Dat intrigeerde.

‘Wat is dat, papa?’

Wanneer wijd je je kinderen in de geheimen van het volwassen leven in? Mijn ervaring is dat je beter gewoon kunt uitleggen wat er langskomt. En er is niks mis met datingsites, behalve dat onze meiden nog in een stadium zitten dat ze kussende mensen ‘jek’ vinden. Dus het is laveren.

‘Een site waarop mensen die een relatie willen, elkaar ontmoeten. Dating.’ Dat weten ze wel, wat dating is. In ieder geval de oudste.

‘Is dat voor stiekem?’

Soms weten ze zelfs meer dan je denkt. ‘Nee, hoor. Het is gewoon een manier waarop mensen contact met elkaar leggen. En nu met corona is internet helemaal een uitkomst.’ Ik weet niet of ze zich er daadwerkelijk een idee bij konden vormen. Hun referentiekader in dit vraagstuk is vooral de relatie van hun ouders. Die kwam dan ook direct langs. ‘Jullie kennen elkaar van werk, hè.’

‘Yep’, antwoordde ik. We waren op veilig terrein. Al was het dat allerminst toen mijn vrouw en ik elkaar ontmoetten. Ons leeftijdsverschil en het feit dat we een hiërarchische verhouding tot elkaar hadden, maakte het bepaald een spannende onderneming. Maar kijk nu wat er als gevolg daarvan naast me fietste.

‘Er zijn duizend manieren om elkaar te ontmoeten’, rondde ik af. Toen zagen ze een vriendinnetje van rechts komen en was het schreeuwen en zwaaien. ‘Hallo.’

Maar ik vind het onderwerp eigenlijk te leuk om te laten liggen. Zouden we duizend manieren om elkaar te ontmoeten bij elkaar kunnen halen? Waarom niet een beginnetje gemaakt? Kun je bondig (max vijftig woorden) vertellen hoe je jouw partner ontmoette? Hoe snel de vonk oversloeg, of hoe langzaam? Was het op de kermis of op internet, op het werk of al op de basisschool? Bestaan er al coronarelaties?