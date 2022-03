Waarheidsanalyse in oorlog moet nu starten

OpinieDe oorlog in Oekraïne is de eerste die gevoerd wordt in het tijdperk van sociale media, waar feiten en fictie door elkaar lopen. Het Internationaal Gerechtshof moet nep en echt nu al scheiden, stelt Sander Duivestein.

Nooit eerder is een oorlog zo grondig vastgelegd dankzij sociale media. Tegelijkertijd is de hoeveelheid nepnieuws ook niet eerder zo groot geweest dan tijdens de huidige oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Het kaf van het koren scheiden in de propagandamachine, is een enorm grote klus. Met knip- en plakwerk op sociale media doen burgers op hun eigen manier verslag. Niet voor niks is dit de eerste oorlog die ook wel TikTok oorlog wordt genoemd. Dankzij de overdosis aan beelden is de kijker nauwelijks nog in staat te beoordelen wat echt of nep is. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag moet nu aan de bak voor verzameling en waarheidsanalyse opdat straks recht gesproken kan worden. Meer dan 26 miljoen mensen keken naar een TikTok filmpje waarin een Russische militair aan een parachute bungelt. Het bleek een Instagram filmpje te zijn uit 2015. Een andere video toont een vuurgevecht tussen gevechtsvliegtuigen en luchtafweergeschut.

Quote Ondanks dat de sociale media veel ellende opleveren, kan de grote hoeveel­heid informatie ook helpen Realistische beelden, maar wel afkomstig uit computerspel Arma 3. Nog voordat Poetin de oorlog verklaarde, deelde een Amerikaanse professor met zijn studenten beelden van oprukkende militaire voertuigen. De beelden waren te herleiden uit een Google Maps-weergave. Zo waren zij eerder op de hoogte van het begin van de invasie dan de Kremlin-leden. Het zijn niet langer alleen journalisten die verslag doen van de vreselijke gebeurtenissen in de oorlog.

Via eigen kanalen delen burgers realtime beelden van bombardementen op luchthavens, tanks die door straten rijden of hun eigen leed schuilend in de metrostations van Kiev. Bij de vele burgerfilmpjes zorgen algoritmen achter alle sociale media platformen dat de balans van de ratio doorslaat naar emotie. Zo kan iedereen een eigen realiteit construeren en met volgelingen delen.

Feit en fictie lopen dwars door elkaar. Dankzij wet- en regelgeving doen BigTech bedrijven hun best paal en perk te stellen aan het verwijderen van desinformatie op Facebook, Twitter of TikTok. Niet het verwijderen is van belang, maar vooral het achterhalen waar het nepnieuws vandaan komt.

Gaat het om individuele burgers die een eigen slaatje willen slaan uit de oorlog? Of is het propaganda van overheidsinstanties die bewust olie op het vuur gooien? In dat laatste geval is het munitie voor het Internationaal Gerechtshof om een bewijzenbank op te tuigen voor onderzoek naar de juiste feiten en cijfers van deze oorlog. Omdat het onderscheid tussen echt en nepnieuws zo troebel is, moet niet alleen het factchecken, maar ook de informatieverzameling zelf een taak worden van het Internationale Gerechtshof.

Ondanks dat sociale media veel ellende oplevert, kan de grote hoeveelheid informatie de wereld ook helpen om recht, vrede en veiligheid te bevorderen.

Sander Duivestein is trendanalist van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti.