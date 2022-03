Waarom raakt deze oorlog ons zo, terwijl er al jaren op andere plekken gevochten wordt?

De vrouw in boerenkiel keek glazig in de camera van de reporter. Of ze het niet ongepast vond om carnaval te vieren nu Poetins leger de Oekraïne binnenvalt. Het is oorlog, maar hier in Oeteldonk vieren ze feest, dus weg met de malaise - want het is weer tijd voor de po-lo-naise! Voelde ze zich bezwaard? Haar vrolijk geschminkte gezicht staarde naar het inmiddels doodgeslagen glas pils in haar hand. In gedachten dwaalde ze van de polonaise in haar stamcafé naar de lange rij auto’s met vluchtende Oekraïners voor de grens van Polen.

Het is niemand ontgaan dat Rusland met grof geweld Oekraïne is binnengevallen. Niet omdat de bevolking daar om vroeg, maar omdat de Russische president Vladimir Poetin, een man met een monsterlijk ego en dito karakter, zin had in landjepik. Hij schendt daarmee alle internationale regels en afspraken, en veroorzaakt onbeschrijfelijk veel leed. Dat interesseert hem helaas geen reet. De rest van de wereld gelukkig wél. En die rest is godzijdank eensgezind. Deze oorlog is onnodig, walgelijk en moet zo snel mogelijk stoppen. We staan gezamenlijk achter het Oekraïense volk en zijn tegen Poetin. En dat zullen ze weten ook. Door middel van sancties. Militaire steun. Wereldwijde demonstraties. En een lawine aan #StandForUkriane steunbetuigingen op sociale media.

En er wordt meer gedaan dan online hartjes uitdelen. De collectieve behoefte om de Oekraïense bevolking te helpen is opvallend groot. Er komen inzamelingsacties op gang, mannen melden zich spontaan om mee te vechten aan het front en de bereidwilligheid om vluchtelingen op te vangen is enorm. In een van de vele tv-reportages die ik afgelopen dagen keek, zag ik een Nederlandse vrouw uitgeput in haar rollator hangen nadat ze een zware tas kleren had afgegeven bij een inzamelingspunt voor de vluchtelingen. Ze keek al sinds het begin van de invasie iedere minuut naar de televisie en was er helemaal kapot van. Ze wilde heel graag helpen, ‘Alles wat we kunnen, moeten we doen!’ Dat geluid hoor ik ook terug in mijn eigen omgeving. Mijn collega vertelde dat ze dit weekend thuis overleg had over eventuele opvang. Ze konden met gemak een kamer in huis vrijmaken en was bereid om deze af te staan aan een vluchteling in nood. Ik vroeg haar of ze zoiets eerder hadden overwogen, bijvoorbeeld voor een vluchteling uit Afghanistan, maar dat bleek niet het geval.

Quote Hoe kan het dat wij massaal op vakantie gaan naar landen als Grieken­land en Italië, terwijl wij weten dat daar oorlogs­vluch­te­lin­gen in kampen onder mensonte­ren­de omstandig­he­den proberen te overleven

Zelf speelde ik ook voor het eerst met die gedachte. En ondanks dat mijn drang om te helpen uit een goed hart komt, en ook hard nodig is, schuurde dat ook een beetje. Waarom brengt deze oorlog zoveel hulpvaardige mensen op de been, terwijl er al jaren wordt gevochten in Jemen, Congo, Afghanistan en Syrie? Hoe kan het dat wij massaal op vakantie gaan naar landen als Griekenland en Italië, terwijl wij weten dat daar oorlogsvluchtelingen in kampen onder mensonterende omstandigheden proberen te overleven. Hoe is het mogelijk dat ik afgelopen zomer zonder gewetenswroeging met een cocktail in de hand aan de Middellandse Zee lag te bakken, terwijl er lichamen van bootvluchtelingen in diezelfde zee drijven? Kortom, waarom raakt de ene ramp ons meer dan de ander?

Natuurlijk speelt mee dat deze oorlog dichtbij huis is. En dat - wrang genoeg - Oekraïners in cultuur en uiterlijk op ons lijken. Ook zal meespelen dat de opgelegde sancties ons persoonlijk zullen raken. Genoeg reden om je boos te maken dus. Maar mag je dan helemaal geen feest meer vieren? Ja, natuurlijk wel. Laten we elkaar niet de maat nemen door carnavalsvierders lastige gewetensvragen te stellen - dat deden we ook niet tijdens de oorlog in Irak. Het een kan prima naast het ander bestaan. Zolang je niet wegkijkt voor het leed van een ander, lijkt me een feestje juist ontzettend gezond.

Stelling: Waarom raakt de ene ramp ons meer dan de andere?

