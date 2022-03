Wat kan ik doen tegen camera's voor mijn deuropening?

Video Joost Prinsen met ‘Joost weet raad’ terug bij het AD

Voor veel mensen was het een grote teleurstelling toen acteur, presentator en schrijver Joost Prinsen vorig jaar zomer aankondigde ‘voorlopig’ te stoppen met zijn vragenrubriek. Maar er gloorde hoop, want Prinsen had niet definitief de deur achter zich dichtgetrokken. Het woordje voorlopig bood houvast.

10:55