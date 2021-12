Wat klinkt als een bom noem je geen vuurpijl

De politie, het OM en het NFI publiceerden onlangs een gezamenlijke verklaring over het groeiende gevaar van 'illegaal vuurwerk'. Net als de NOS en LINDA, nam ook AD.nl deze typering over: 'Illegaal vuurwerk steeds zwaarder: Niet te vergelijken met de strijker van vroeger' (8-12).

Die woordkeuze is ongelukkig; dit spul 'vuurwerk' noemen is taalkundig onzuiver, pyrotechnisch onjuist en maatschappelijk onverstandig. Van oudsher had vuurwerk in onze taal allerlei betekenissen. Zoals de verbrandingsoven in een stokerij. Ernstvuurwerk, gebruikt voor het ontsteken van ladingen in oorlogstijd, brandstichting, verlichten of het geven van seinen. En feestvuurwerk: 'verzamelnaam voor lichtgevende, ontploffende en brandbare voorwerpen die bij feestelijke gelegenheden worden aangestoken of afgeschoten, zoals vuurpijlen, rotjes, Bengaals vuur enzovoort', aldus het statige Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Bijna al die betekenissen zijn weg uit onze taal. Het materiaal in kwestie kan met enige taalkundige lenigheid onder het archaïsche 'ernstvuurwerk' geschaard worden. Zonder de typering 'ernst' is gebruik van de term 'vuurwerk' onzuiver. De pyrotechnische onjuistheid blijkt al uit het stuk: 'honderden grammen flitspoeder', 'shells', 'mortierbommen'. Het gaat hier om explosieven in misschien feestelijke verpakking, maar die met feestelijkheid niets van doen hebben.

Quote In de kofferbak van elke auto kan een doos explosie­ven staan, ook in de auto die voor uw deur staat

Consequenties zijn navenant: geen kleurrijke vormen in de lucht, maar 'woningen verwoest, hand eraf, gehoorschade, zelfs dodelijk letsel,' aldus Jack Sijm, specialist milieucriminaliteit bij de politie. Als iets klinkt als explosieven, de kracht heeft van explosieven en de uitwerking heeft van explosieven, noem het dan ook explosieven. Gebrekkig taalgebruik en pyrotechnische kennis hebben een onwenselijk effect: door levensgevaarlijke explosieven in het maatschappelijk verkeer, onder meer de media, 'vuurwerk' te noemen, wordt gesuggereerd dat deze vergelijkbaar zijn met sterretjes en vuurpijlen - het echte (feest)vuurwerk. Eufemisme met impact, omdat deze explosieven in de samenleving een risico zijn voor veiligheid en volksgezondheid.

In de kofferbak van elke auto kan een doos staan, ook de wagen die voor uw deur staat of waarmee u botst op een glibberige winteravond. Hulpverleners krijgen het naar hun hoofd en treffen het zonder markering aan in schuurtjes en op zolders, terwijl optreden bij branden en ongevallen al risicovol genoeg is. Bezit en gebruik van deze explosieven moeten we criminaliseren, niet normaliseren. Dat begint met woordgebruik.

Er zijn drie redenen om te stoppen met het vergoelijkend 'vuurwerk' schrijven waar explosieven bedoeld worden. Er lijkt ons één reden de huidige praktijk voort te zetten: gemakzucht. Voor de journalistiek, noch voor onze veiligheidscollega's een nastrevenswaardige eigenschap. Noem het beestje voortaan bij de naam.

Martin Evers is plaatsvervangend commandant Brandweer Haaglanden, Gerard Bouwmeester is directeur bedrijfsvoering, Veiligheidsregio Haaglanden.