Wat vertellen we onze kleinkinderen later over corona? Wij aten prossie

Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 15.

Een van de nadelen van ouder worden is dat je altijd verhalen over vroeger vertelt. Een van de voordelen van ouder worden is dat je altijd verhalen over vroeger kunt vertellen. De kleine kinderen aan mijn tafel vinden dat reuze interessant. ,,Papa, vertel nog eens van dat je als baby in een bureaula lag omdat je ouders geen wiegje konden betalen. En dat jullie de hele winter in je korte broek naar school moesten.’’

Het zijn vooral verhalen uit het genre ‘geen geld en toch gelukkig’ met de boodschap: jullie moeten niet zeuren, want vroeger was het erger. Ik weet het. Maar dat is ook een beetje de rol die je als ouder hebt, vind ik: sommige clichés moet je glimlachend invullen. Zo mag ik de kleintjes ook graag vertellen dat wij vroeger met zijn vijven op een slaapkamer lagen (en de andere vier kinderen op de overloop) en dat we alleen heel soms op zondag drie gangen aten: kippensoep, kip met aardappelen en als toetje vla met vel. ,,Maar dat ging dan van een en hetzelfde bord, jongens.’’ Jaah.

Enge pandemieën hadden wij vroeger niet. Dus de verhalen die mijn kinderen later aan hun kinderen gaan vertellen over corona (zo zal onze tijd dan heten), dat wordt ook heel bijzonder. Stel je voor, mijn twee meisjes later als moeder aan de ontbijttafel met hun kinderen.

,,En moesten jullie dan de hele dag binnen blijven, mama? Al die jaren?’’

,,Nee, wij niet. Maar onze papa en mama wel.’’

,,Wow. En werden die daar dan niet helemaal gestoord van?’’

,,Eh, jawel..’’

Enfin, gek zijn de kleintjes ook op verhalen over ‘armeluisvoedsel’, vooral als ik daarna daadwerkelijk havermoutpap of stamppot maak. Van de week had ik brood over en, indachtig wat mijn moeder daarmee deed, besloot ik dat in de oven te drogen. Ik riep ze erbij. ,,Kijk meiden, die brokken gedroogd brood bewaarde mijn moeder in een groot blik. Dat noemden wij prossie. (* Ik heb geen idee waarom, het is in geen enkel woordenboek terug te vinden). Als dan alle eten in huis op was, dan maakte ze melkkoffie of warme chocolademelk in een kom en dan ging die prossie erin. Heeerlijk.’’

Grote ogen; gedroogd brood en chocomelk. Een wonder. Dus dan weet je, als hun kinderen later vragen: en wat aten jullie dan tijdens corona? Dat de mijne, dan zeggen: Prossie.

,,Prossie? Wat is dat mama?’ Nou, je opa et cetera.’’

