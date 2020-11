Wat zou u helpen en wat is realiseerbaar tegen eenzaamheid? Laat het weten!

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 49. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Maandag schreef ik een stukje over 'aanraken', dat velen van u aanzette tot reageren. Veel emoties. Ik zal zaterdag een aantal van die mails met u delen. Ze raken aan een thema dat al een paar keer langskwam in deze rubriek: eenzaamheid. Niet dat ik er zelf last van heb, maar in vele reacties van briefschrijvers ligt het dicht onder de oppervlakte.

De afgelopen dagen bood een aantal mensen zich aan om naar eenzame lezers briefjes te schrijven en ansichtkaarten te sturen. Of ik niet iets kon betekenen daarin. Ik had er immers over geschreven en beschik over veel (mail)adressen. Ik was erdoor geroerd. Maar dat is simpel gezegd erg lastig, lieve mensen. Er zijn allerlei wettelijke maatregelen die het onmogelijk maken om namen en/of adressen van briefschrijvers aan anderen te geven.

Het simpelst is natuurlijk als we ons nu, op dit moment, allemaal voornemen om de komende weken minstens vijf briefkaartjes op te sturen, of door de bus te doen, bij mensen van wie we denken dat die een beetje aandacht wel kunnen gebruiken. En dat we dan daarnaast een gesprekje, een heel eenvoudig gesprekje met iemand in onze buurt houden; iemand waarvan u denkt dat die ervan opkikkert. Vijf briefkaartjes en een gesprekje! Dat lijkt me geen onmogelijke opgave. Laten we daar eens mee beginnen. Misschien kunnen we het wel volhouden tot voorbij kerst, de jaarwisseling? Tot maart, als een vaccin mogelijk de ellende oplost?

Illusie

Natuurlijk helpen we daarmee de eenzaamheid de wereld niet uit. Als het zo makkelijk was. Die illusie heb ik echt niet. Maar aandacht en begrip zijn wel het begin van elke oplossing. Dus ik zou, hoe gek het ook klinkt, de (bijna of weleens) eenzamen onder u willen vragen om onder woorden te brengen wat het meest pijn doet? Is het dat er niemand is, of dat u niemand spreekt? Kun je ook met z'n tweeën eenzaam zijn?

Maar ook, wat zou u helpen? Waar hebt u nu het meest behoefte aan, wat ook daadwerkelijk realiseerbaar is? Dat zijn een boel vragen, ik realiseer het me. En nogmaals, ik wil niet de illusie wekken dat ik die vragen kan oplossen. Maar misschien helpt het andere lezers om inzicht te krijgen. Te zien waar ze makkelijk een medeburger kunnen helpen. Probeert u het eens onder woorden te brengen. En vergeet niet het onderdeel aan te geven: wat zou helpen?

Reageren? Mail naar frankpoorthuis@dpgmedia.nl