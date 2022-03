We zijn in slaap gesust door vrede en handel

OpinieDat Nederland en andere Europese landen meer investeren in defensie is mooi, maar niet genoeg, stelt Bert-Jan Ruissen. Onszelf weer verwarmen en voeden zal ook moeten, gezien de situatie in Europa.

Deze oorlog in Europa schudt mensen wakker. Eindelijk willen meer partijen onze defensie op orde brengen. Meer mensen, materiaal en middelen in plaats van de jarenlange bezuinigingen.

Het budget voor defensie moet structureel 5 miljard euro omhoog, om eindelijk de beoogde omvang te bereiken van 2 procent. Het is een schande dat het leger amper wapens kon leveren aan Oekraïne. Ons leger heeft niet eens een eigen vrachtvliegtuig. Te lang susten we onszelf met de gedachte dat bondgenoten ons wel helpen. Alleen dachten bijna al die bondgenoten dat ook. Dat Duitsland plots 100 miljard euro investeert in defensie, is als een reus die geschrokken op eigen benen wil staan. Een sterk eigen leger is nog niet genoeg. Wat heb je daaraan als we onszelf niet kunnen voeden en verwarmen? We zijn ook voor voeding en energie te afhankelijk geworden van import.

Quote Een visserij­land als Nederland importeert meer vis dan het zelf vangt, met energie is het zelfs nog erger Dat merken we nu terecht sancties zijn ingesteld. Geen graan en hout meer uit Rusland of Oekraïne. De EU-ministers van Landbouw voorzien hogere voedselprijzen door schaarstes. Tegelijk neemt onze eigen voedselproductie drastisch af als plannen van EU-commissaris Frans Timmermans doorgaan: gewasbeschermingsmiddelen halveren leidt tot meer plantenziektes, dus lagere oogsten. Timmermans' streven naar 25 procent bioteelt zal de opbrengst met minstens 10 procent verlagen. Experts waarschuwen dat deze doelen onze voedselzekerheid aantasten.

De EU moet dus snel met een rode pen door die groene plannen. Ook de huidige EU-beperkingen moeten snel geschrapt: verplicht boeren niet langer tot braakleggen van hun vruchtbare grond. Geen bloemenranden langs akkers meer als voorwaarde voor subsidie.

En boeren moeten het peperdure schaarse kunstmest mogen vervangen door meer dierlijke mest. Helemaal zelfvoorzienend worden we als we ook Braziliaans soja (veevoer) zouden vervangen door zelf eiwitrijke gewassen te telen. Dat Nederland honderden boeren wil uitkopen voor natuurgebieden is nu heel ongelukkig. Onze landbouw kan niet eens de eigen bevolking voeden: slechts 10 van de 17 miljoen inwoners.

De rest is import. Een visserijland als Nederland importeert meer vis dan het zelf vangt. Voor energie is het nog erger: Europa ligt aan het infuus van Russisch gas en Arabische olie. Hoe lang nog? We moeten snel weer soeverein worden, ook voor onze verwarming en elektriciteit. Windmolens en zonnepanelen zijn niet genoeg: meer kernenergie is noodzakelijk. Vrije wereldhandel werkt goed bij vrede en voorspoed. Maar bij corona zagen we hoe afhankelijk we waren van mondkapjes uit China. Hoe handel stagneerde toen één schip vastliep in het Suez-kanaal. Dat moet ook een signaal zijn voor onze industrie. De belangrijkste taak van de overheid is om burgers te beschermen.

Tientallen jaren vrede en globalisering heeft ons in slaap gesust, Poetins oorlog heeft ons ruw gewekt. Hoog tijd dat we weer onszelf kunnen verdedigen, verwarmen en voeden.

Bert-Jan Ruissen is lid van het Europees Parlement voor de SGP.