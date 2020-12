frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 68. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Kijkt u ook uit naar de brief van de huisarts? Of u even langs wilt komen. Morgenmiddag tussen twee en drie. Het vaccin is gearriveerd. Benieuwd hoe dat voelt. Dat je nog 24 uur hebt voor je ingespoten wordt. Of je dan überhaupt de deur nog uit durft. Om het niet in de laatste paar uur alsnog te verpesten. Die fietstocht naar het prikmoment, de meneer die je vlak voor de deur nog even lijkt aan te kuchen. Het moment suprême, de schouder ontbloot, dat-ie erin gaat, de spuit. Hoe je dan naar buiten loopt.

Ja, het lijkt alsof we er al bijna zijn. Maar dat is niet zo. We zitten in een periode vlak voor 'de spuit', waarvan we niet weten hoelang die duurt. Net zoals we ook al die andere fasen waarin we met dit virus zaten, alleen maar achteraf konden duiden. Ik onderscheid zeven fasen, tot nog toe.

1. De ontkenning. Weet u nog? Januari, februari van dit jaar. Het was een heftig griepje dat in Azië woedde. En als het kwam, dan zou het wel meevallen.

2. Paniek. Want toen kwam het. En ineens was het in Italië? Wow, wat was daar aan de hand? Lijkkisten op straat. Het zou toch niet?

3. Angst. Het was Italië uit en nu in Brabant aangekomen. Hele verpleeghuizen aan het virus. Immunologen op tv. Koopmans, Van Dissel. Het was er en het zou zomaar ook hier binnen kunnen komen. Niemand de deur meer uit. Lege straten, je durfde geen lantaarnpaal aan te raken.

4. Valse relaxtheid. De zon scheen weer, we hadden het ergste gehad. Wie kende nog een zieke? Het moest wel haast weg zijn. De straten liepen weer vol, de lach keerde terug. We gingen voorzichtig op vakantie. maar waarom nog voorzichtig eigenlijk?

5. De schok. Nou daarom dus. Tweede golf. Het virus was keihard terug. En ook al zag je minder angst in de straten, ook al zaten we niet meer allemaal opgesloten in onze huizen, we wisten dat het er was. En bleef.

Waardoor 6. De irritatie. Die groeide. De economie haperde. We gingen ons aan elkaar ergeren. Doet iedereen nog wel mee? Waarom niet?

Tot 7. De opluchting. Het vaccin is er. Maar nu? We zitten in het Eindspel. Een ongewisse periode, cijfers die toch weer stijgen, nieuwe onvrede. Hoeveel fasen nog tot de brief van de huisarts?

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: