Weet u nog hoe we vroeger ons best deden om er goed uit te zien voor webcam?

Weet u nog hoe we vroeger ons best deden om er goed uit te zien voor de digitale vergadering, 's ochtends vooral? Je zag veel netgedouchte types, bloezen, mooie truien. Af en toe had iemand even niet goed opgelet, lag er nog een babykotsje op zijn of haar schouder. Maar over het algemeen vonden we het een gebeurtenis waarvoor je je uitdossen moest. Er ontstond zelfs een casual friday- zoom, dat was dan wel meestal op donderdag al, want zo'n week voor je computer vergaderen duurt langer dan in het echt. Je had er die ook daar een showtje van maakten. De favoriete band op het T-shirt, strandfoto's van het land waar je naar verlangde.

Naarmate lockdown 1 vorderde verslapte de discipline. Logisch. Truien met gerafelde boordjes, T-shirts die zichtbaar als pyjama de nacht hadden doorstaan. Je zag mensen die net uit bed kwamen ongegeneerd hun ontbijt nuttigen voor de camera. Slurpend koffie drinken, yoghurt lepelen, restjes in de mondhoeken. Het hele scala dat je van je geliefde 's aan de ontbijttafel charmant of tenminste ontroerend vindt, maar van je collega iets minder. Een steeds kleinere groep getroostte zich de moeite tot verheffing. De mannen en vrouwen die dat wel konden opbrengen, straalden met hun nette bloezen geloof uit in een toekomst na corona. Die toekomst: hij zou komen en hij was van hen!

Dus die leken in de zomer zomaar gelijk te krijgen. Ze waren de eersten die terugkeerden op kantoor. Ze gingen nu echt de wereld veroveren. En na kantoor naar het terras en de strandtent, mooie glazen bier en cocktails op tafel. De zomer brachten ze glamping op de camping door. Volgend jaar werd het weer Venetië hoor, Cambodja, Australië. De adrenaline spatte eraf.

Tot midden september. Ik hoef het niet uit te leggen. Iedereen weer in zijn hok. Ook de winnaars van de zomer. Voor hen was het waarschijnlijk nog wel het zuurst. Waar was die glorieuze toekomst nou? Ze moesten weer voor de camera, thuis. Let er maar eens op, straks bij de eerste vergadering van de week. Het is geen nonchalance of onoplettendheid. Wat je nu ziet, is het best te omschrijven als emotie-dressing. Ze drukken hun boosheid, teleurstelling en chagrijn uit in rode hoodies, woest aangetrokken, verkeerd dichtgeknoopte bloezen. Het haar ongekamd en verward, net als het leven dat gemene spelletjes met ons speelt.

