Wij hielden altijd afstand! Het zijn de anderen, niet wij, die disfunctioneren

We gingen uit eten, nu het nog kon. Klaar met die coronaregels. Even ademhalen. Net toen we de auto in wilden stappen, kwam de buurvrouw aangelopen. Of ze een lift kon krijgen? Ik keek mijn vrouw aan. Ja hoor. We vertrouwden haar wel. Ze was nooit ziek, toch. We zetten haar achter in de wagen. ‘Wel de gordels om’, zei ik nog. Veiligheid voor alles.

Ik moest eerst even langs de super, parkeerde de wagen en liet het stel achter. Binnen realiseerde ik me dat ik m’n mondkapje was vergeten. ‘Shit’, Nou ja, die ene keer. Ik sloeg een paar noodzakelijke boodschappen in, stond nog even te twijfelen voor het broodbeleg, werd ik op mijn schouder getikt. Ik keek om. ‘Harry, kerel!’ Een vriend die ik al drie maanden niet meer had gezien. Lockdowngevalletje. Hij stak zijn hand uit. Ik pakte ’m, sterker, in een snelle beweging door omhelsde ik mijn oude vriend. Ach, die ene keer. En Harry, die was schoon op zichzelf hoor. Dat wist iedereen. Enfin, we praatten gehaast bij. Werk, kinderen, gezondheid. ,,Beetje kwakkelend’’, zei hij en haalde eens flink z’n neus op. ,,De herfst komt eraan, hè.’’

Zo is ’t. Ik nam afscheid met een tikje tegen zijn wang, spoedde me naar de kassa en daarna de auto, waar vrouw en buurvrouw gelukkig in gezellig gesprek verwikkeld waren. We brachten haar naar haar bestemming, slechts een kleine omweg. Als dank kregen we een lekkere pakkerd. Buurvrouw toch.

We bereikten ons restaurant precies op tijd. Het was erg rustig. O ja, de persconferentie van Rutte. Kunnen we ff kijken, vroeg ik? ,,Kom maar mee naar de keuken’’, zei de ober. D’r stonden nog vijf gasten. Maar ze zagen er allemaal supergezond uit. De sfeer was uitgelaten. Rutte kwam binnen met een onbekende tolk. Er ging geroep om Irma op. ‘Irma! Irma!’ We wachtten in spanning af, trokken met onze blikken bijna de verlossende woorden uit zijn mond. Het was nu toch wel voorbij met die corona?

U denkt nu natuurlijk: dit is niet gebeurd! Is ook zo. ’t Was een boze droom. We waren immers altijd netjes. Ik, u, wij allemaal. Wij hielden altijd afstand. Wij hadden altijd ons mondkapje op. We waren nooit met te veel mensen thuis. We wasten altijd onze handen. Een boze droom slechts. Daarom hoeven we nu ook niet die winter vol strenge maatregelen in. Het zijn de anderen, niet wij, die disfunctioneren.

