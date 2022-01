Wijs ouderen niet voor alles aan als schuldige

OpinieAls een van de oorzaken van de wooncrisis werd onlangs genoemd dat ouderen te lang in een te groot huis blijven wonen. Een nieuw, slecht hoofdstuk in het boek 'Ouderen zijn de schuldige', zegt Gusta Willems.

Dat de wooncrisis de schuld is van ouderen, kon er nog wel bij. De afgelopen twee jaar waren voor menige senior rotjaren. 65-plussers werden als kwetsbaar weggezet, oudjes konden maar beter binnenblijven. Als klap op de vuurpijl moesten de opa's en oma's aan het einde van het jaar vooral niet de kleinkinderen of andere mensen zien.

Want corona - en de ziekenhuizen liggen al zo vol. Al is het advies begrijpelijk, het is de toon die de muziek maakt. Zeker als je daarvoor al als dor hout wordt bestempeld. Inmiddels is het normaal om naar senioren te wijzen. Zo zijn veel meningen op sociale media en talkshows niet mals als het over ouderen en corona gaat: 'Door senioren gaat het land op slot, zij moeten beschermd worden en daar hebben wij last van. Schande!' De meeste senioren hebben een behoorlijk dikke huid gekregen. Want niet alleen de wooncrisis en lockdowns worden ouderen in de schoenen geschoven.

Quote Nog even en de ouderen zijn verantwoor­de­lijk voor de klimaatcri­sis, de asielpro­ble­men en de lange files Het boek 'Ouderen zijn de schuldige' kent meer hoofdstukken: Zorgkosten lopen uit de hand, want senioren worden te oud. De kosten bij banken zijn hoog, een paar ouderen willen nog een bankfiliaal, acceptgiro's gebruiken en pinnen. En waarom willen oude dames een kletspraatje met de caissière maken?

Bij de publieke omroep stoppen diverse programma's, want kijkers zijn te oud. Nog even en ze zijn verantwoordelijk voor de klimaatcrisis (wie heeft al die jaren kunnen vervuilen), de asielproblematiek (zij lieten iedereen binnen), de onbeschoftheid in het debat (zij hebben hun kinderen niet opgevoed), de files (waarom rijden die ouwelui zo langzaam) en dat Queen weer op één stond in de Top 2000.

Was het maar zo simpel. Je wijst iemand aan die ergens de schuld van heeft, doet daar wat aan en klaar is kees. Daar doen we een groep senioren veel pijn mee. Inmiddels zijn er 3,4 miljoen. Volgens het CBS is in 2040 een kwart van de bevolking 65-plus. Sterker, het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van 800.000 nu naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050.

Kortom, wijs je naar iemand, dan wijs je naar jezelf. Ik wil een reikende hand bieden. Aan alle generaties. Hoe wij nu met elkaar omgaan, bepaalt ook de toekomst. Voor 2022 en daarna wens ik dat Nederland een fijn land is om oud te worden.

Waar je geen woonschaamte hoeft te hebben omdat je volgens anderen te groot woont. Dat je geen excuses hoeft te maken omdat je niet meer de snelste bent. Dat juist mensen naar je omzien en je naar waarde weten te schatten, omdat je mens bent, net als iedere Nederlander. Als we zover zijn, krijgt het boek een waardig laatste hoofdstuk. Het nieuwe kabinet heeft hopelijk niet voor niets als motto 'Omzien naar elkaar' gekozen.

Wij gaan graag samen met de andere seniorenorganisaties Anbo, Koepel Gepensioneerden, Noom en KBO Brabant het gesprek met het kabinet aan, zodat dit motto meer wordt dan een papieren tijger.

Gusta Willems, Seniorenorganisatie KBO-PCOB.

