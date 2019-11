Woningnood is in de Randstad het grootst

De verbazing over het pleidooi van Nijboer en consorten om nou eens te stoppen met die extra aandacht voor de Randstad, is dan ook groot bij de D66-fracties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Groningen. Nijboers frustratie zit er vooral in dat het kabinet alleen zou investeren in de rijkste gebieden en niet in de gebieden waar 'de meerderheid woont', namelijk in de regio. Dat die meerderheid al een woning heeft, en dat de woningnood het grootst is in de Randstad, maakt hem blijkbaar niet uit. Dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de Randstad het langst zijn blijkbaar ook niet.