Yesim Candan na historische Vandaag Inside: 'Ik werd neergezet als tweederangsburger’

In een gloednieuwe aflevering van Zij Zegt praten Debby Gerritsen en haar gast columnist Yesim Candan over de persvrijheid en veiligheid naar aanleiding van de online bedreigingen die zij kreeg na haar tv-optreden bij Vandaag Inside. In die laatste aflevering, die bij nader inzien toch niet de laatste bleek, zat Candan niet aan tafel, maar op een kruk aan de bar. Dat was in beginsel al verkeerd, vindt Candan ,,Als ze mij serieus hadden genomen, dan zat ik gewoon aan tafel.” De aflevering werd door vriend en vijand bekeken en beschreven als historisch. Candan is trots dat ze daar bij kon zijn ,,Ik denk dat iedere andere vrouw was gaan huilen.” Na de uitzending kreeg ze veel reacties, en daar zat helaas ook ernstige bedreigingen bij. ,,Ik kan veel hebben, maar je moet mij niet met de dood of verkrachting bedreigen. Dan pak ik je terug.” Een gesprek over de consequenties en oplossingen van online intimidatie. Luister mee.