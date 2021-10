Zat ik hier een metafoor voor het leven bijeen te wandelen?

Je kunt de metaforen in je leven zo vet maken als je wilt. Soms bieden ze zich echter zo brutaal aan dat je ze niet mag laten liggen. Helemaal nu ik schrijf over het einde van m’n werkzame leven en wat de jaren erna zullen bieden.

Ik ben even in Duitsland. Daar regent het ook, hoor. Soms meer, soms minder. Maar ik had mezelf opgedragen elke dag ten minste een stevige wandeling te maken. Dus deed ik uiteindelijk toch maar die jas aan. Ik moest stevig doorstappen; de gekozen heuvel had er vanuit mijn raam een stuk toegankelijker uitgezien dan-ie lopend bleek. Miezer in de ogen, capuchon op, de jas hoog dicht. Maar mooi was het wel en hoe hoger ik kwam, hoe magnifieker het uitzicht. Regenwolken hingen feeëriek tussen de dalen. Alle velden, zowel de net omgeploegde bruingrijze, als de stoppelig gele van het gemaaide zomergraan en de lichtgroene van de winterzaai, lagen door het watergordijn onder een doorzichtig zilverlaagje. De herfst verkleurde de eerste boomtakken, Dus ja, ik genoot.