Zet experts in voor een dierwaardige landbouw

Krappe kooien, overvolle stallen, afgeknipte staarten, stalbranden, ruimingen. Al sinds 2002 belooft de regering verbetering. Groot was dan ook onze vreugde toen in 2020 de Vernieuwde Wet Dieren in de Tweede én Eerste Kamer werd aangenomen. Per 2023 een einde aan ingrepen en een leven met buitenlucht in zicht.

Dierencoalitie (17 partijen), Vakbond voor Dieren, Compassion in World Farming, Stichting Demeter, Federatie van Agro- ecologische boeren, Caring Vets en Caring Farmers.

Nu, mei 2022, lijkt verbetering nog net zo ver weg. Het kabinet koos er niet voor om de Vernieuwde Wet Dieren uit te voeren, maar om een ‘Convenant Dierwaardige Veehouderij’ te formuleren, waarbij alle standaard boerenorganisaties die al jaren op de rem staan aan tafel dreigen te komen. Groot is onze angst dat de geijkte partijen zullen vertragen en dat de gevestigde economische belangen het weer winnen van het belang van het dier. Dat zou niet alleen ethisch onverantwoord zijn, maar ook een gemiste kans. Want als dieren staarten en hoorns mogen houden en bovendien een uitloop krijgen, betekent dat een gigantische verandering. Een verandering die immense positieve gevolgen zal hebben. Meer ruimte per dier betekent immers veel minder dieren en dat betekent minder anti- biotica, minder mest, minder uitstoot, minder dierenleed en minder kans op nieuwe ziekte-uitbraken.

Het convenant Dierwaardige Veehouderij moet niet alleen gaan om een verandering naar een veehouderij waarin dieren kunnen scharrelen. Het is een kans om een ommezwaai van ons hele voedselsysteem te maken. Als we dit goed aanpakken, levert dat niet alleen een beter leven voor dieren op, maar ook een gezonder dieet en een oplossingsrichting voor klimaat- en stikstofproblematiek. Wie zet je dan aan tafel? De boerenorganisaties die al decennia op de rem staan?

Of zet je daar experts op het gebied van dierenwelzijn, infectieziekten, wetgeving, detailhandel, gezondheid en dieet bij, en maak je gebruik van de ervaring van boeren die al grotendeels boeren volgens de definitie ‘dierwaardige veehouderij’ - bijvoorbeeld de biodynamische en 3 Beter Leven sterrenboer? En mag ook het dier aan tafel? Nieuwe kennis over hun manier van communiceren maakt dat we hen steeds meer kunnen vragen naar hun behoeften.

Een convenant Dierwaardige Veehouderij moet zorgen voor heldere regelgeving en een andere markt die vraagt naar lokaal, diervriendelijk geproduceerd voedsel. Met wat hulp volgt de boer dan vanzelf.

Boeren roepen immers al decennia dat zij wel willen bewegen als de markt verandert. Onze vraag aan het gehele kabinet is om deze keer echt door te pakken. Niet naar 1 Beter Leven ster maar gelijk naar 3. Of beter nog, naar 4 of 5. Natuurlijk is dit een gigantische uitdaging en vinden de meeste veehouders het doodeng. Maar het biedt de boer de kans om weer boer te zijn: zorg voor dier en natuur en productie van eerlijk en gezond voedsel.

Volle kracht vooruit dus en met vooruitstrevende partijen werken aan een versnelde transitie naar een dierwaardige veehouderij.

