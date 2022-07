‘Zo'n groepje klootzakken verpest het voor de rest’

podcast ‘Hanneke Groenteman noemde mij een nobele wilde’

In de podcast Zij zegt ontvangt AD-columnist Debby Gerritsen iedere week een bijzondere gast. Deze week is schrijver en columnist Carrie Jansen te gast in de studio om te praten over de liefde. ,,Ik heb wel eens een scharreltje gehad’’, en haar noeste strijd tegen maatschappelijk onrecht: ,,Doodzonde dat er zoveel problemen zijn. Het lijkt mij toch het aller makkelijkst om die oplossen.’’

15 juli