Politie contro­leert extra op gevaarlij­ke weg in Alkmaar: tientallen verkeers­boe­tes uitgeschre­ven

In de afgelopen maand heeft de politie extra controles gedaan op de Vondelstraat in Alkmaar, omdat hier in verhouding veel verkeersgevaarlijke situaties voorkomen. Hierbij zijn tientallen boetes uitgeschreven, meldt de politie.