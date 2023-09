Hogere accijns op sigaretten: meer dan duizend inwoners Opmeer geraakt

Addai maakt hattrick voor Jong AZ en laat Telstar nog puntloos in eerste divisie

Telstar heeft ook de derde wedstrijd van het seizoen in de eerste divisie verloren. Het elftal van trainer Mike Snoei ging in Wijdewormer onderuit tegen Jong AZ: 3-1. Jayden Addai maakte alle doelpunten voor de Alkmaarders en is met vijf treffers voorlopig topscorer in de Keuken Kampioen Divisie.