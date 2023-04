Vanmiddag en vanavond lekker weer in Opmeer

Kolonies grote sterns weggevaagd door vogelgriep

De vogelgriep heeft hele kolonies van de beschermde grote sterns in Nederland weggevaagd. Onder meer op Texel, bij Camperduin in Noord-Holland en in Zeeuws-Vlaanderen zijn vele duizenden vogels bezweken aan de infectie. Vogelbescherming Nederland volgt nauwgezet hoeveel grote sterns dit voorjaar terugkeren naar Nederland. De vogels brengen maar eens in de twee jaar een jong groot, waardoor de situatie van de kwetsbare stern zeer zorgelijk is, aldus de organisatie.