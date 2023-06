Zwaarbewolkt in Opmeer vanochtend

Bittere pil voor zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven: verlenging wordt ze in eerste finaleduel fataal

De zaalvoetballers van FC Eindhoven liepen in het eerste duel om de landstitel bij Hovocubo tegen een 3-1 nederlaag aan. In de verlenging ging helemaal verkeerd nadat Dennis van den Eijnden de bezoekers vlak na de pauze op een 1-0 voorsprong had gebracht. Vrijdag is de return in Eindhoven.