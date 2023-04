Afgelopen vijf jaar minder meldingen van winkeldiefstal in Opsterland

FNV: helft personeel klantcon­tact­cen­trum ING Leeuwarden staakt

Meer dan de helft van de 2000 werknemers van het bankkantoor van ING in Leeuwarden, waar ook het klantcontactcentrum is gevestigd, hebben het werk neergelegd, zegt een woordvoerder van vakbond FNV. Bij een actiebijeenkomst voor het kantoor hebben zich donderdagochtend een ,,paar honderd” bankmedewerkers verzameld. ,,We verwachten dat er in de loop van de ochtend nog wel meer bij zullen komen”, zegt de woordvoerder.