Helder weer in Opsterland vandaag

OM vervolgt kroongetui­ge in 'zwembad­moord' Marum voor meineed

De kroongetuige in de zogenoemde ‘zwembadmoord’ in Marum (Groningen) wordt vervolgd voor meineed. Willem P. zou volgens het Openbaar Ministerie onder ede leugenachtige verklaringen hebben afgelegd. Twee schoonfamilieleden en de ex-partner van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga zijn veroordeeld tot celstraffen van twintig jaar.