Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Opsterland

met video Maarten van der Weijden voltooit loodzware elfsteden­tri­at­lon, teller op bijna 4 miljoen euro voor kankeron­der­zoek

Maarten van der Weijden heeft zijn loodzware missie voltooid. De olympisch kampioen voltooide zondagochtend de elfstedentriatlon, na ruim een week onderweg te zijn geweest. Even voor 9.00 uur kwam hij aan in de Prinsentuin in Leeuwarden.