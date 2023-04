Minder woningen gebouwd in de gemeente Opsterland

UPDATE Grote brand in grillroom Heerenveen, NL Alert verstuurd vanwege de flinke rookontwik­ke­ling

In de bovenruimte van een horecapand in het centrum van de Friese stad Heerenveen heeft zaterdagavond een grote brand gewoed, die inmiddels geblust is. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur in een eetgelegenheid aan het Breedpad te bestrijden.