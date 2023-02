Overval op tankstation Beetsterzwaag, politie op zoek naar twee verdachten

Vogelgriep op bedrijf in het Friese dorp Abbega: tienduizen­den dieren worden gedood

Op een bedrijf met leghennen in het Friese dorp Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân) is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 57.000 dieren op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen tien andere pluimveebedrijven, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

25 januari