Troosteloze nederlaag voor Blue Boys 1 uit tegen ONT 1

NAM eist duidelijk­heid van overheid over eventuele gaswinning in Waddenzee bij Ternaard

De NAM eist duidelijkheid of het wel of niet naar aardgas mag gaan boren in de Waddenzee bij Ternaard. De boring is omstreden, omdat het schadelijk kan zijn voor de kwetsbare natuur daar. Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur) bevestigt tijdens een debat dat de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ingebrekestelling hebben ontvangen van de NAM. Verder ging de minister er niet inhoudelijk op in.