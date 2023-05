VV Dronrijp 1: duidelijke competitie winnaars na winst

Komende dagen stakingen op nog drie locaties van Friesland­Cam­pi­na

Zuivelbedrijf FrieslandCampina krijgt de komende dagen weer te maken met stakingen op drie locaties. Eerder deze week kwam een fabriek in het Groningse Marum al stil te liggen door een vakbondsactie en werd er even verderop in Noordwijk gestaakt. CNV en FNV zetten de acties door om een beter loonbod af te dwingen. Zuivelwerkgevers willen volgens de vakbonden niet verdergaan dan 8 procent erbij.