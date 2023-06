VV Dronrijp 1 won 4-2 in de topwedstrijd tegen Gorredijk 1

Koploper VV Dronrijp 1 heeft voor een mooie zege gezorgd in de thuiswedstrijd tegen vijfde geplaatste Gorredijk 1 in de 3e klasse op zondag. Het duel eindigde in 4-2 en het was een hele belangrijke winst in de strijd om de top.